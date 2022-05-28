Украинские пограничники не выпустили в Польшу Петра Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко пытался выехать через Польшу в Вильнюс для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, но его не пропустили на границе. Об этом сообщила партия Порошенко "Европейская солидарность". Там заявили, что бывший президент направлялся как официальный член делегации и имел при себе распоряжение председателя Верховной рады.

"Пограничники на пункте пересечения Рава Русская несли какую-то чушь о поддельном или отмененном распоряжении", - говорится в сообщении "Европейской солидарности" в телеграме.

В партии отметили, что пытались связаться с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, но он не вышел на связь.

На родине Порошенко подозревают в госизмене и финансировании терроризма при поставках угля в 2014–2015 годах из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. В январе суд отпустил политика под личные обязательства и обязал сдать загранпаспорт.

Украина обвиняет в госизмене ещё одного политика – Виктора Медведчука. Он считается пророссийским. Служба безопасности Украины ранее распространила видео допроса, во время которого оппозиционный политик сказал, что участвовал в схеме вывода из госсобственности части нефтепровода по указанию Порошенко.