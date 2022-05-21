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В Москве "изучат вопрос" обмена Медведчука на украинских пленных

Медведчук после задержания

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские власти "изучат вопрос" обмена арестованного в Украине депутата Верховной Рады Виктора Медведчука на украинских военных, защищавших Мариуполь и находящихся сейчас в российском плену.

Как сообщает "Интерфакс", Слуцкий приехал в Донецк, контролируемый поддерживаемыми Россией сепаратистами так называемой "ДНР". По его словам, вопрос возможного обмена изучат "люди в Москве, у которых есть такие полномочия".

Позднее сам Слуцкий добавил, что сам он против обмена и за организацию суда над украинскими военными. Глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "трибунал" над украинскими военными "неизбежен". Он обвинил защитников Мариуполя в том, что на их руках "кровь многих гражданских лиц", и сказал, что на организацию "трибунала" есть запрос "здравомыслящей части мирового сообщества".

Российская пропаганда обвиняет украинских военных, прежде всего бойцов полка "Азов", в том, что они якобы прикрывались жителями Мариуполя как живым щитом. Город в результате российского штурма сильно разрушен, нет никаких официальных данных о числе погибших мирных жителей. Украинские власти Мариуполя оценивают их число в тысячи или даже десятки тысяч, возлагая всю ответственность за их гибель на российскую армию и сепаратистов, которые, как утверждается, наносили удары по гражданским объектам, включая роддом и драмтеатр.

Накануне Минобороны России заявило о взятии под контроль последнего очага сопротивления в Мариуполе, завода "Азовсталь", и сдаче в плен почти 2,5 тысяч украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти договорились с международными организациями о гарантиях эвакуации украинских военных из Мариуполя, и сказал, что в дальнейшем они будут обменяны – очевидно, на российских пленных. Многочисленные российские прокремлёвские публицисты призывают власти не обменивать украинских пленных, а организовать над ними судебный процесс.

Медведчук, считающийся в Украине пророссийским политиком и известный близостью к Владимиру Путину, был задержан 12 апреля. Он записал видеообращение к Зеленскому и Путину, в котором предложил обменять его на защитников "Азовстали".

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