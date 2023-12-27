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Украинские ПВО сбили 32 из 46 запущенных военными РФ дронов

Последствия атаки беспилотников (архивное фото)
Последствия атаки беспилотников (архивное фото)

Российские войска в ночь на 27 декабря атаковали Украину 46 ударными беспилотниками, 32 из них были уничтожены. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях. "Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область", – говорится в сообщении.

В Одессе были слышны звуки взрывов, сообщил телеканал Суспільне Одесса.

По данным украинских военных, обломки сбитых в Одессе дронов упали на незаселенную новостройку и дачные дома. В результате погиб один человек, трое получили ранения.

В Херсоне в результате атаки беспилотников повреждены торговый центр, многоквартирные дома и складские помещения.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 27 декабря средства ПВО сбили два беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей. За три часа до этого о сбитом беспилотнике писал губернатор Ростовской области России Василий Голубев.

О погибших и пострадавших, а также повреждениях на месте падения обломков не сообщалось.

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