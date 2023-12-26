Зеленский: во время удара по вокзалу Херсона было много гражданских

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил вечером во вторник о российском ударе по железнодорожному вокзалу Херсона, где стоял эвакуационный поезд.

"Все службы сейчас на месте, количество убитых и пострадавших устанавливается. На месте было много гражданских", – заявил Зеленский в вечернем обращении. Он добавил, что о последствиях удара его информируют соответствующие службы.

В компании "Украинская железная дорога" заявили, что в результате обстрела Херсона был поврежден вокзал и железнодорожный подвижной состав. "В настоящее время известно о нескольких раненых работниках. Пассажиры в укрытии", – отметил перевозчик. Компания добавила, что ожидает стабилизации обстановки в районе вокзала, чтобы пересадить пассажиров в автобусы в Николаев, где готовят резервные вагоны.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате обстрела вокзала погиб лейтенант полиции из Кировоградской области. Он получил смертельное ранение во время эвакуации людей. Двое полицейских, по данным чиновника, получили осколочные ранения, их госпитализировали. Пострадали и два мирных жителя - у них также осколочные ранения. Во время начала обстрела, по словам Клименко, на вокзале находились около 140 человек, передаёт РБК Украина.

Глава Херсонской области Александр Прокудин сообщал об обстрелах региона российской армией в течение всего дня. Известно о трёх погибших и нескольких раненых.

Россия на протяжении всей войны отрицает намеренные удары по гражданским объектам в Украине.

Больше новостей Радио Свобода: