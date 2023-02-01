Украинские СМИ: СБУ проводит обыски у Игоря Коломойского

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщают со ссылкой на источники "Страна", "Украинская правда", РБК-Украина. Издания публикуют, как утверждается, фото с обыска.

Сообщается, что обыск связан с расследованием предполагаемых махинаций вокруг "Укрнафты" и "Укртатнафты". Речь идёт о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (76 миллиардов рублей) и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы, пишет "Украинская правда".

По данным украинских СМИ, у Коломойского уже проходил обыск по делу "Укрнафты" осенью прошлого года.

Игорь Коломойский ранее были совладельцем обеих компаний, но в ноябре 2022 года их национализировали.