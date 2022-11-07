Украина национализировала предприятия Коломойского

Украина национализировала стратегические предприятия, связанные с бизнесменами Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым, Константином Жеваго и Константином Григоришиным. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов. Речь, в частности, идет о заводе по производству авиадвигателей "Мотор Сич" и нефтяной компании "Укрнафта".
По словам Данилова, решение о национализации бизнеса было принято 5 ноября на встрече с президентом Владимиром Зеленским. Предусмотрены ли компенсации владельцам и акционерам, не сообщается.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что национализированные предприятия должны служить оборонным потребностям государства.
Издание "Страна" утверждает, что Коломойский, компаниям которого принадлежат 42% "Укрнафты", узнал о национализации предприятий сегодня. Для бизнесмена и его окружения, по словам собеседника СМИ, известие оказалось шоком. Мотивы и юридическое обоснование такого решения неизвестны, уточнил источник.
- 50% плюс одна акция "Укрнафты" принадлежит государству.
- Игорь Коломойский – один из богатейших людей Украины, бывший губернатор Днепропетровской области. С марта прошлого года он и его семья находятся под санкциями США. Летом украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский может лишить Коломойского гражданства.
- Директор запорожского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев арестован по подозрению в коллаборационизме и пособничестве России – стране-агрессору.
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