Украинские власти: Россия атаковала Одессу беспилотниками

Одесса и Одесская область в ночь на 4 апреля подверглись удару российских беспилотников. В городе сработали системы ПВО, сообщают местные власти. После взрывов в одном из районов Одессы начался пожар.

Сколько беспилотников были сбиты и есть ли в результате атаки пострадавшие, не уточняется. При этом воздушная тревога в регионе была объявлена уже после того, как появились первые данные об ударе.

Украинские воздушные силы сообщили, что в ночь на вторник российская армия атаковала Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Шахед". Зафиксировано не менее 17 пусков.

По данным украинских военных, было сбито 14 дронов.