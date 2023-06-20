Украинские власти вывезли из Венгрии трёх пленных, переданных Москвой

Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии трёх украинских военнопленных, сообщил во вторник в фейсбуке представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Украинские дипломаты совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников", - пишет Николенко.

Ранее представители Русской православной церкви сообщили, что 8 июня "в рамках межцерковного сотрудничества" и "по просьбе венгерской стороны" состоялась передача Венгрии группы украинских пленных военнослужащих закарпатского происхождения. Эту информацию подтвердил вице-премьер правительства Венгрии Жольт Шемьен.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире Украинской службе Радио Свобода ранее во вторник заявил, что после передачи российской стороной украинских военнопленных в Венгрию их не освободили. Юсов сослался на информацию, в том числе, от родственников нескольких пленных. По этим сведениям, военные находились под наблюдением, а контакты и связь с ними ограничили.

Представитель украинской разведки также отмечал, что сейчас Украина имеет предварительный список военнопленных, переданных Венгрии, однако подтвердить их не может. "Есть список тех лиц, о которых Венгрия запрашивала Россию несколько месяцев назад – там было 13 фамилий. Есть список с, вероятно, одиннадцатью пленными, которые были переданы", - рассказал Андрей Юсов. В целом всю ситуацию он назвал "драматическим детективом с ощутимым политическим подтекстом", добавив, что Минобороны России факт передачи пленных не подтверждало, а Будапешт в ответ на запросы Киева до всех официальных заявлений операцию отрицал.

По информации российского государственного агентства ТАСС, глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил 19 июня, что одиннадцать украинских военнопленных родом из Закарпатья, переданных в Венгрию из России, находятся на венгерской территории и больше не считаются военнопленными, имея возможность самим решать свою дальнейшую судьбу, включая выбор местожительства.