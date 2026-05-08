Украинские военные нанесли удары по Ярославлю и другим регионам РФ

Несколько регионов России подверглись ударам украинских беспилотников в ночь на 8 мая, сообщили местные власти. Удар по Ярославской области особо отметил президент Украины Владимир Зеленский. Минобороны России ранее в одностороннем порядке объявило перемирие с 8 по 10 мая, как утверждается, для празднования Дня победы. Ранее российские военные не стали соблюдать "режим тишины", объявленный Зеленским в ночь на 6 мая. По словам Зеленского, Украина действует зеркально.

Ростовская область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге из-за "падения горящих фрагментов БПЛА" поврежден гараж. В селе Чалтырь Мясниковского района, по его словам, частично разрушена кровля частных домов, в Юго-Восточной промзоне в результате "падения ракеты" произошло возгорание складских помещений и обрушение здания склада. В Ростове-на-Дону повреждены газовая труба, остекление в жилых домах, грузовой автомобиль, в административном четырехэтажном здании произошел пожар; в Батайске – повреждены кровля и окна хозяйственной постройки.

Жители Ростова сообщали о взрывах, а на появившихся в сети видео и фотографиях можно увидеть кадры крупного пожара. Согласно анализу Astra, пожар возник в районе Западного промышленного узла. По данным издания, там расположено много предприятий, в том числе завод "Эмпилс", атакованный в январе 2026 года, и филиал научно-технического центра "Радар". Украинский телеграм-канал Exilenova+ со ссылкой на снимок NASA пишет, что один из пожаров действительно зафиксирован на территории НТЦ "Радар". Мониторинговая группа телеграм-канала "Крымский ветер" утверждает, что в Ростове атаковано предприятие "Ростовагропромзапчасть".

Как заявили позднее в Минтрансе России, из-за попадания БПЛА в административное здание "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону была приостановлена работа 13 аэропортов на юге страны, в том числе в Сочи. "Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста", - говорится в сообщении.



"Эмпилс" – один из ключевых химических и лакокрасочных заводов юга России, НТЦ "Радар" занимается разработкой и изготовлением радиоэлектронной техники и систем специального назначения, сотрудничает с Минобороны России.

Пермский край

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о прилётах беспилотников по "промышленным площадкам". О пострадавших не сообщалось.

Телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что вновь атаковано нефтеперерабатывающее предприятие Пермь – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС).

Крым

В аннексированном Крыму, пишет "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки, поражена и горит крупная электроподстанция "Красноперекопск". Кроме того, по данным канала, очаг пожара фиксируется на территории химзавода ОАО "Бром".

Грозный

Как минимум два взрыва произошло в столице Чечни, видео опубликовали украинские телеграм-каналы и оппозиционный чеченский канал NIYSO. Как пишет "Агентство", один из взрывов произошел в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала, другой - у открытого год назад нового железнодорожного вокзала.

Ярославская область

В Ярославле, согласно анализу Astra, горит нефтеперерабатывающий завод "Славнефть‑ЯНОС". Предприятие контролируется "Роснефтью" и "Газпромом" и является крупным нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России. Мощность переработки составляет около 15 млн тонн нефти в год.

Удар по НПЗ в Ярославле подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что этот объект имел большое значение для финансирования российской войны. "Благодарю Вооруженные Силы Украины и нашу военную разведку за такое проявление справедливости. Украинские дальнобойные санкции продолжили действовать в ответ на российские удары по нашим городам и селам. Россия должна избрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит", – написал он. Зеленский сам довольно редко сообщает об ударах по России.

Калужская область

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что "после падения" дрона на окраине Калуги произошло возгорание дачного дома, никто не постарал.



Минобороны России отчиталось о сбитых украинских беспилотниках над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, над Краснодарским краем, Татарстаном и московским регионом, а также над аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В утреннем сообщении Минобороны говорится, что "несмотря на объявление режима перемирия с 8 до 10 мая украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей", и российские военные "зеркально реагировали на нарушения перемирия". Также сообщается, что "вне зоны проведения специальной военной операции" (то есть за пределами территории Украины) "сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун»". Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что российские военные сами не соблюдали своё же перемирие.