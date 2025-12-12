Украинские военные сообщили о контрнаступлении в Купянске

Украинские военные, мониториговый проект DeepState, отслеживающий ситуацию на фронте и близкий к Минобороны Украины, а также российские провоенные телеграм-каналы одновременно сообщают о контрнаступлении ВСУ в Купянске. По их данным, украинские подразделения постепенно отбивают кварталы города.

Это происходит спустя несколько недель после того, как президенту России Владимиру Путину доложили о "полном захвате Купянска" российской армией. При этом восточная часть города, по утверждениям украинской стороны, и ранее не находилась под полным контролем российских войск.

OSINT-проект DeepState сообщает о "тактическом поражении" российской в городе.

Украинские военные, ведущие бои в Купянске, заявили, что российская группировка численностью более двухсот военнослужащих полностью окружена. По данным украинского командования, доступ по земле для неё перекрыт, а снабжение осуществляется исключительно воздушными дронами.

Украинская сторона утверждает, что подразделения ВСУ действовали сразу по двум-трём направлениям, отрезая логистику противника. Также под огнём ВСУ находятся все выходы из газовой трубы, которую российские военнослужащие использовали для проникновения в город.

Российские провоенные телеграм-каналы подтверждают контратаки ВСУ и при этом резко критикуют Минобороны России. "Воспользовавшись недостаточным закреплением ВС РФ в городе на фоне бравурных докладов в Москву о его полном захвате, противник перешел в контратаки", – пишут российские паблики, обвиняя военное руководство в "показухе и неумении".

На фоне боёв президент Украины Владимир Зеленский приехал в пятницу, 12 декабря, в район Купянска. Он опубликовал видео, вероятно снятое у стеллы на въезде в город, подтвердив идущее контрнаступление ВСУ и связав его с внешнеполитическими задачами.

"Сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии. Именно так это работает", – заявил Зеленский.

Российское командование продолжает настаивать на своих успехах на Купянском направлении и информацию об окружении своей группировки в городе не признаёт.