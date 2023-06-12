Украинские военные сообщили о взятии ещё двух сёл в ходе наступления

Украинские военные сообщили об освобождении от российской армии ещё двух населённых пунктов в районе так называемого Времивского выступа на границе Запорожской и Донецкой областей. Там, южнее посёлка Великая Новосёловка, в последние дни идёт наступление украинских военных в южном и юго-восточном направлениях.

Накануне сообщалось об освобождении трёх сёл - это было первое официальное сообщение о взятии под контроль населённых пунктов после начала в первые дни июня активных наступательных действий. Утром в понедельник украинские военные заявили, что контролируют село Сторожевое Донецкой области. Также сообщается, что они закрепились в Новодаровке Запорожской области, взятой ещё 4 июня.

По ряду сообщений как украинских, так и российских каналов, наступление продолжается. Поступают неподтверждённые сообщения о продвижении украинских сил к Старомлыновке - это довольно крупный населённый пункт примерно в 10 километрах южнее линии фронта на начало июня. При этом российские военные блогеры отмечают, что так называемая линия Суровикина - главная линия российских укреплений - расположена ещё южнее, то есть пока не прорвана.

В условиях активных боевых действий независимое подтверждение заявлений сторон затруднительно. Украинские военные, однако, опубликовали фото и видео из населённых пунктов, о контроле над которыми они сообщили.