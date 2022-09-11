Украинские военные вошли в Изюм. Россия бросила технику

Украинские военные, которые развивают наступление в Харьковской области, вошли в город Изюм. В воскресенье появились фото- и видеоподтверждения их присутствия в городе, с марта находившегося под контролем российских войск. Одно из видео геолоцировало Радио Свобода.

Кадры сняты на улице Чумацкой, недалеко от Свято-Вознесенского кафедрального собора, в северной части города. На видео попали несколько брошенных российскими войсками самоходных артиллерийских установок САУ 2С19 "Мста-С".

Об отходе российских войск из Изюма сообщалось ещё накануне, тогда же появились первые фото с украинскими военными с окраин города. Вечером в субботу Минобороны России заявило о "передислокации Балаклейско-Изюмской группировки" войск из Харьковской области в Донецкую.

Официально о взятии города ещё не объявлено. Утром в воскресенье Генштаб Украины сообщил об освобождении города Купянск – к северу от Изюма.

Российские войска, как сообщается, пытаются закрепиться на рубеже реки Оскол. Линия фронта с начала украинского наступления 6 сентября, таким образом, сместилась к востоку на десятки километров.