Украинские вооружённые силы получили партию грузов из США

Посольство США в Киеве опубликовало фотографии американского самолета при разгрузке в киевском аэропорту. Транспортный самолёт доставил воооружённым силам Украины, по распоряжению президента Джо Байдена, грузы на 60 млн долларов. Таким образом, как отмечает "Немецкая волна", Вашингтон демонстрирует "решительную поддержку Соединёнными Штатами суверенитета Украины". Нынешняя партия грузов военного назначения – первая из серии подобных поставок в Украину.

Россия неоднократно призывала прекратить поставки военной помощи Украине, поскольку это, как заявляют в Кремле, может подтолкнуть Киев к попытке вернуть сепаратистские регионы Донбасса под свой контроль. Ранее Москва резко критиковала поставку Украине легких противотанковых вооружений из Великобритании, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония тоже планируют поставлять Украине вооружения, закупленные ими у США.