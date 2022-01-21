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Страны Балтии отправят Украине боеприпасы для ракетных комплексов

США одобрили отправку боеприпасов для ракетных комплексов Javelin и Stinger, которые находятся в распоряжении стран Балтии, Киеву. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Эстонии. В документе отмечается, что Украина отделяет Европу от вооружённого конфликта с Россией.

Ранее об отправке оружия украинской армии заявляла Великобритания.

В последние дни опасения стран Запада относительно возможного российского вторжения, которые высказываются начиная с осени, ещё более усилились – после укрепления российской военной группировки у границ с Украиной и завершившихся пока безрезультатно переговоров сторон.

В пятницу, 21 января, в Женеве состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Представители внешнеполитических ведомств по так называемым гарантиям безопасности, которые потребовал Кремль.

Блинкен подтвердил, что после консультаций с союзниками США передадут России свой письменный ответ на её требования, среди которых и отказ от принятия Украины в НАТО. Как заявил госсекретарь, США и их союзники не удовлетворят это требование, но могут обсуждать ряд других - при условии, что и Россия рассмотрит предложения Запада. Госсекретарь отметил, что России следует отвести войска от границы с Украиной, чтобы доказать отсутствие агрессивных планов.

Страны Запада, не обещая Украине военной поддержки в случае широкомасштабного российского вторжения, заявляют, что, если оно произойдёт, помогут Киеву поставками оружия, а также наложат на Россию "небывалые" санкции. Кремль отрицает планы вторжения.

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