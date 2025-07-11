Украинский фонд Army SOS признан "нежелательным" в РФ

Министерство юстиции РФ включило в реестр "нежелательных" организаций украинский благотворительный фонд Army SOS. Как пишет The Insider, соответствующая запись появилась на сайте ведомства 11 июля 2025 года с датой вынесения решения - 23 июня.

Army SOS — это украинская общественная инициатива, которая с 2014 года собирает средства для помощи Вооруженным силам Украины. Организация была зарегистрирована 26 августа 2014 года, ее руководителем является Ярослав Тропинов. Фонд специализируется на поставках высокотехнологичного оборудования для украинской армии, включая системы воздушной и радиотехнической разведки, а также системы управления и огневого поражения.

Также в реестр "нежелательных" организаций включен "Европейский инициативный центр устойчивости" (European Resilience Initiative Centre, ERIC), зарегистрированный в Германии. Центр был основан в 2022 году политологом Сергеем Сумленным — бывшим директором представительства фонда Генриха Бёлля в Киеве, эмигрировавшим из России в Германию. Миссия организации заявлена как "укрепление демократии в Европе и содействие двустороннему и многостороннему сотрудничеству между европейскими странами". В 2023 году ERIC собрал более €300 тысяч пожертвований для поддержки украинских гражданских лиц и военных, организовав несколько благотворительных кампаний по закупке дронов, электростанций и другого оборудования для украинской армии.