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Украинский Генштаб подтвердил взятие Андреевки под Бахмутом

Иллюстративное фото

Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке на утро пятницы подтвердил взятие села Андреевка под Бахмутом.

"Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой", — говорится в сообщении.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объявила о взятии Андреевки, но затем представители воюющих в том районе частей назвали это заявление преждевременным.

Андреевка - первый населённый пункт, отбитый украинскими военными под Бахмутом, который весной после длительного штурма с участием отрядов ЧВК "Вагнер" перешёл под российский контроль.

Клещеевка и Андреевка расположены в нескольких километрах к югу от руин Бахмута. Украинские военные ещё с начала лета пытаются окружить город и, в частности, взять господствующие высоты в районе Клещеевки. Андреевка находится южнее и дальше от Бахмута.

Ряд российских провоенных телеграм-каналов в среду сообщил о том, что российские военные покинули как Андреевку, так и соседнюю Клещеевку. Они, впрочем, утверждали, что оба разрушенных населённых пункта в так называемой серой зоне, то есть их не контролирует никто.

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