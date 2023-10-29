Украинский "Нафтогаз" не продлит транзит российского газа в Европу

Украинская компания "Нафтогаз" не продлит договор с "Газпромом" о транзите российского газа в Европу. Об этом в интервью украинской службе Радио Свобода заявил глава компании Алексей Чернышёв. Текущий договор о транзите действителен до конца 2024 года.

По словам Чернышёва, Украина до сих пор продолжает транзит российского газа исключительно с целью поддержки стран Евросоюза, которые в нём нуждаются. Однако Евросоюз заявил о том, что полностью откажется от потребления именно российского газа до 2027 года, и Украина "заинтересована в том, чтобы поддерживать и стимулировать это". Он сказал, что страна готова и к досрочному расторжению контракта в любой момент, но в этом случае Европа лишится поставок.

Глава "Нафтогаза" также упомянул, что Украина занимает третье место в Европе по резервам природного газа, и намерена увеличивать собственную добычу, чтобы в ближайшие годы достичь роли нетто-экспортёра.

Чернышёв сообщил, что сейчас Украина недополучает оплату за транзит российского газа. По его словам, это связано с тем, что одна из двух "точек входа" - ГИС "Сохрановка" - находится на границе российской Ростовской области и оккупированной Россией территории Донбасса, и "Газпром" перестал платить за транзит по этому направлению. Сейчас "Нафтогаз" судится с "Газпромом".