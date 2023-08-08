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Спасти рядового Миллера. Кто покроет убытки "Газпрома"

Алексей Миллер и Владимир Путин на объекте "Турецкого потока"

Компания "Яков и партнеры" (так теперь в России называется McKinsey) опубликовала исследование, посвященное состоянию и перспективам российской газовой отрасли. Тема болезненная, поскольку состояние продолжает ухудшаться.

Состоявшееся в 2022 году изгнание "Газпрома" с европейского рынка в обозримом будущем компенсировать нечем. Если посмотреть на абсолютные цифры, то трубопроводный экспорт в первый год войны упал с 206 до 122 миллиардов кубометров.На этом фоне рост экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с 41 до 45 миллиардов кубометров выглядит слабым утешением. Тем более что на этом направлении "Газпром" уже демонстрирует максимум того, на что был способен.

Японский танкер с первой партией СПГ "Сахалин-2" на борту
Японский танкер с первой партией СПГ "Сахалин-2" на борту

Согласно прогнозу аналитиков консалтинговой компании, в 2023 году экспорт СПГ составит 46 миллиардов кубометров, а вот по трубам получится продать за границу еще на треть меньше, чем в прошлом году, – 80 миллиардов кубометров. Так что в совокупности за два года войны Россия может потерять половину газового экспорта газа.

В обозримой перспективе – до 2030 года – аналитики не увидели ничего утешительного

Потеря рынка сбыта вынуждает сокращать добычу: ее совокупное снижение, по оценке "Яков и партнеры", на конец 2023 года составит 120 миллиардов кубометров. Еще более красноречивые цифры получаются, когда дело доходит до денег. В 2022 году экспортная выручка составила 138 миллиардов долларов, а в этом ожидается меньше трети этой суммы – 43 миллиарда. А главное в том, что в обозримой перспективе – до 2030 года – аналитики не увидели ничего утешительного. За счет строительства новых трубопроводов и мощностей для производства СПГ экспорт будет восстанавливаться, но уровня 2021 года так и не достигнет. Да и экспортная выручка восстановится только до 55 миллиардов долларов.

Акция протеста у посольства Германии в Бельгии, март 2022
Акция протеста у посольства Германии в Бельгии, март 2022

Для того чтобы хоть как-то компенсировать выпадающие экспортные доходы, аналитики рекомендуют ускорить процесс газификации российских регионов, развивать проекты в области газохимии и активизировать процесс перехода на газомоторное топливо. Это практически совпадает с апрельскими рекомендациями комиссии по энергетике Госсовета. "Газпром", правда, тогда пытался добиться еще и либерализации внутренних цен на газ, но тщетно. Федеральная антимонопольная служба посоветовала "Газпрому" для начала отказаться от монополии на газотранспортную систему, а уже потом поднимать вопрос о свободном ценообразовании.

Внутренние цены на газ до нынешнего года фактически субсидировались за счет экспорта

Между тем для сложившейся в России экономической модели регулируемые государством и кратно более низкие, чем за пределами страны, цены на газ – один из системообразующих факторов. И работал он именно за счет высоких доходов от экспорта. Например, в 2021 году внутреннее потребление почти вдвое превысило совокупный экспорт в "ближнее" и "дальнее" зарубежье (470 млрд кубометров против 249 млрд кубометров). При этом экспорт обеспечил три четверти (74%) выручки газовой отрасли. В 2022 году, на фоне драматичного сокращения физических объемов экспорта и роста внутреннего потребления, поставки за пределы страны принесли уже 84% выручки. Таким образом, весьма скромные по мировым меркам внутренние цены на газ до нынешнего года фактически субсидировались за счет экспорта.

Церемония соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" в Китай
Церемония соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" в Китай

И тут впору было бы начать сокрушаться о незавидной доле компании, которая совсем недавно претендовала на то, чтобы быть "нашим всем", а теперь несет потери на всех фронтах – и внешнем, и внутреннем, и технологическом (реализация проектов в области газохимии и производства СПГ тормозится именно из-за технологических ограничений со стороны развитых стран).

Мешает только одно – курс доллара на Московской бирже. С одной стороны, "Газпром" – одна из наиболее очевидных "жертв" войны и последовавших после ее начала международных санкций, с другой – один из главных выгодоприобретателей "плавной девальвации" рубля. И если пересчитывать экспортную выручку в рубли по нынешнему курсу, который уже приближается к 100 рублям за доллар, картина получается куда как менее драматичной, чем в начале года или даже в апреле, когда проходило заседание госкомиссии по энергетике Госсовета.

Обменный пункт 28 февраля 2022 года
Обменный пункт 28 февраля 2022 года

Глупо было бы отрицать непосредственную связь между падением экспортной выручки (в том числе и у "Газпрома"), восстановлением импорта и ослаблением рубля. Однако де-факто получается, что и бюджет (еще один бенефициар девальвации), и экспортеры умудряются разделить часть военных и санкционных издержек со всем обществом.

Старая модель субсидирования экономики за счет экспорта газа себя изжила

Впрочем, в случае с "Газпромом" этого явно недостаточно для того, чтобы реализовать все грандиозные планы "поворота на Восток" и опережающего развития газохимии. А это означает, что старая модель субсидирования экономики за счет экспорта газа себя изжила. К такого рода структурному сдвигу власти, равно как и большинство экономистов, ни морально, ни интеллектуально не готовы.

Анатолий Чубайс на сессии "Может ли энергопереход перезапустить экономический рост в России?" в рамках Гайдаровского форума – 2022
Анатолий Чубайс на сессии "Может ли энергопереход перезапустить экономический рост в России?" в рамках Гайдаровского форума – 2022

Сценарий, в котором внутренние цены на газ приближаются к мировым за счет либерализации внутреннего рынка, в последний раз обсуждался два десятка лет назад, в эпоху борьбы реформаторов за разрушение "естественных монополий". "Газпрому" тогда удалось отбить все атаки Анатолия Чубайса и его соратников, сохранить монополию на экспорт и полный контроль над газотранспортной системой.

С тех пор никому и в голову не приходило, что сохранившаяся с 90-х годов модель может рухнуть. Да и сейчас пока все планы и стратегии направлены исключительно на поиск дополнительных доходов, которые могли бы компенсировать обвал экспортной выручки. А о либерализации внутреннего рынка – пока робко – заговорили уже в самом "Газпроме". Что неудивительно, учитывая тот факт, что в компании лучше, чем кто бы то ни было, знают, как на самом деле обстоят дела в отрасли.

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