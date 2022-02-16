Украинская певица Алина Паш сообщила об отказе от участия в конкурсе "Евровидение-2022" после того как её обвинили в проведении концерта в аннексированном Крыму и в незаконном въезде на полуостров.

В своём инстаграме 28-летняя музыкант рассказала, что стала жертвой давления, взлома социальных сетей, угроз и травли, — обратила внимание Украинская служба Радио Свобода.

Паш отобралась на конкурс 12 февраля. Её победа вызвала критику в соцсетях. Артистка была внесена в базу центра "Миротворец" за выступление в Крыму в 2015 году. Музыканта обвинили, что туда она въехала с нарушением украинского законодательства, через Россию.

Перед отбором команда Паш предоставила Общественному вещателю Украины документ, что въезжала через Херсонскую область. Однако Пограничная служба страны сообщила, что не выдавала эту справку. А в интервью в 2019 году Паш говорила, что летала в Крым через Москву.

Согласно украинским правилам отбора на Евровидение, участник не имеет права выступать или участвовать в мероприятиях в России или Крыму, — отмечает редакция Крым.Реалии. В ближайшее время Национальная общественная телерадиокомпания Украины планирует выступить с заявлением относительно отказа Паш от участия в конкурсе.