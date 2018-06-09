Феномен «Миротворца». Эфир в 16:05

Как интернет-сайту «Миротворец» удалось стать политическим и общественным явлением - и отнюдь не только для украинцев? Виталий Портников беседует с народным депутатом Украины Антоном Геращенко. Эфир в 16:05.
Как интернет-сайту «Миротворец» удалось стать политическим и общественным явлением?
Как интернет-сайту «Миротворец» удалось стать политическим и общественным явлением - и отнюдь не только для украинцев? Виталий Портников беседует с народным депутатом Украины Антоном Геращенко. Эфир в 16:05.
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