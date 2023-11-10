Омбудсмен: Богдан Ермохин вернётся в Украину, есть договорённость

17-летний Богдан Ермохин, которого вывезли из оккупированного Мариуполя в Россию и вручили повестку в военкомат, в ближайшее время вернётся в Украину, об этом есть договорённость. Об этом написал в пятницу уполномоченный Верховной Рады по правам человека Богдан Лубинец.

"Богдан Ермохин скоро будет в Украине! Официально подтверждаю, что есть договорённости о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой", - сообщил Лубинец в соцсетях, призвав при этом комментаторов "успокоиться" и не распространять непроверенную информацию. Он отметил, что избыточная публичность вредит процессу возвращения.

Бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал в телеграме, что достигнута договорённость о встрече Ермохина с его двоюродной сестрой в третьей стране в день, когда Богдану исполнится 18 лет - 19 ноября. Он сослался на российскую уполномоченную по правам ребёнка Марию Львову-Белову.

История Ермохина вызвала большой резонанс, в особенности в последние дни, когда стало известно, что ему пришла повестка о постановке на учёт в российском военкомате. Накануне юноша записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться на родину. Видео опубликовала в фейсбуке адвокат Екатерина Бобровская, представляющая интересы Ермохина в Украине.

Ермохин – сирота, в Украине он жил в приёмной семье, а с 2021 года находился на попечении государства, поступив в Мариупольское высшее металлургическое профессиональное училище. После захвата Мариуполя российскими войсками его вывезли сначала в Донецк, а потом в Россию. Ему оформили российское гражданство, но он сохранил и гражданство Украины.

Ермохин многократно заявлял, что хочет вернуться в Украину. В марте он пытался бежать в Украину через Беларусь, но был задержан. Российские власти ссылаются на то, что как несовершеннолетний он не может сам решать, где ему жить.

Как пишет Украинская служба Радио Свобода, в Подмосковье опеку над подростком оформила приёмная семья. При этом в Украине у него также есть официальный попечитель – двоюродная сестра. По словам адвоката Екатерины Бобровской, 28 августа Богдана приняла российская уполномоченная по делам ребёнка Мария Львова-Белова, и там его "под диктовку заставили написать заявление о том, что он хочет остаться в России до совершеннолетия". В разговоре с Радио Свобода Львова-Белова признала, что вскоре после этого Ермохин вновь выразил желание выехать в Украину. По её словам, она готова способствовать возвращению Богдана Ермохина к сестре.

Адвокат Ермохина ранее заявляла, что все попытки дать делу ход остаются без ответа, а после 18-летия, которое наступит уже в этом году, Богдана могут призвать в российскую армию. Львова-Белова в разговоре с Украинской службой Радио Свобода заявила, что призыв Ермохину не грозит, поскольку он учится в колледже и имеет отсрочку.