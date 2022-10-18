Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Россией территорией. В тексте заявляется, что Россия совершила геноцид чеченского населения, это действие осуждается. За постановление проголосовали 287 депутатов из 351, а 64 депутата воздержались.

В пояснительной записке к документу заявляется, что Чечня вышла из состава СССР в 1991 году и провозгласила свою независимость под названием Ичкерии. В тексте утверждается, что Россия препятствовала этому вопреки закреплённому в уставе ООН принципу равноправия и самоопределения народов.

Российские военные обвиняются в двух военных вторжениях в Ичкерию, использовании в Чечне запрещённого международными конвенциями вооружения и гибели тысяч представителей чеченского народа. Утверждается, что российские войска захватили заложников в школе в Беслане, в результате чего "погибли более 300 представителей чеченского народа" (на самом деле захват осуществили подчинённые чеченского полевого командира, бывшего премьер-министра Ичкерии Шамиля Басаева, школа находится в Северной Осетии — РС).

В пояснительной записке к постановлению говорится, что принятие документа подчёркивает поддержку Украиной стремления чеченского народа к независимости. "Кроме того, осуждение международных преступлений, совершенных Москвой против чеченского народа, в том числе геноцида, будет способствовать восстановлению исторической справедливости, а призыв к проведение независимого расстройства – к наказанию виновных”, — говорится в документе.

Бывший министр в составе правительства Ичкерии, премьер-министр правительства в изгнании Ахмед Закаев в комментарии Кавказ.Реалии назвал голосовании Рады историческим для чеченцев и для всех "угнетаемых Кремлём народов".

Независимость Ичкерии не признало ни одно государство мира. В России. Риторику о праве народов на самоопределение Москва использовала, обосновывая признание независимости регионов Украины, об аннексии которых потом объявила.