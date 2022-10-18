Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Украинский парламент проголосовал за признание Чечни временно оккупированной территорией

Президент Ичкерии Джохар Дудаев

Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Россией территорией. В тексте заявляется, что Россия совершила геноцид чеченского населения, это действие осуждается. За постановление проголосовали 287 депутатов из 351, а 64 депутата воздержались.

В пояснительной записке к документу заявляется, что Чечня вышла из состава СССР в 1991 году и провозгласила свою независимость под названием Ичкерии. В тексте утверждается, что Россия препятствовала этому вопреки закреплённому в уставе ООН принципу равноправия и самоопределения народов.

Российские военные обвиняются в двух военных вторжениях в Ичкерию, использовании в Чечне запрещённого международными конвенциями вооружения и гибели тысяч представителей чеченского народа. Утверждается, что российские войска захватили заложников в школе в Беслане, в результате чего "погибли более 300 представителей чеченского народа" (на самом деле захват осуществили подчинённые чеченского полевого командира, бывшего премьер-министра Ичкерии Шамиля Басаева, школа находится в Северной Осетии — РС).

В пояснительной записке к постановлению говорится, что принятие документа подчёркивает поддержку Украиной стремления чеченского народа к независимости. "Кроме того, осуждение международных преступлений, совершенных Москвой против чеченского народа, в том числе геноцида, будет способствовать восстановлению исторической справедливости, а призыв к проведение независимого расстройства – к наказанию виновных”, — говорится в документе.

Бывший министр в составе правительства Ичкерии, премьер-министр правительства в изгнании Ахмед Закаев в комментарии Кавказ.Реалии назвал голосовании Рады историческим для чеченцев и для всех "угнетаемых Кремлём народов".

Независимость Ичкерии не признало ни одно государство мира. В России. Риторику о праве народов на самоопределение Москва использовала, обосновывая признание независимости регионов Украины, об аннексии которых потом объявила.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG