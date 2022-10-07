Украина признала Южные Курилы территорией Японии

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ, согласно которому Украина признаёт южные острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - территориями Японии, оккупированными Россией. Верховная Рада большинством голосов поддержала это решение. Зеленский призвал мировое сообщество сделать аналогичные шаги.

Президент Украины также заявил, что "освобождение всех оккупированных Россией территорий - лишь вопрос времени".