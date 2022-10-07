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Украина признала Южные Курилы территорией Японии

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ, согласно которому Украина признаёт южные острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - территориями Японии, оккупированными Россией. Верховная Рада большинством голосов поддержала это решение. Зеленский призвал мировое сообщество сделать аналогичные шаги.

Президент Украины также заявил, что "освобождение всех оккупированных Россией территорий - лишь вопрос времени".

  • 30 сентября Россия заявила об аннексии подконтрольных её войскам территорий Украины: так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и части Запорожской и Николаевской областей. Затем договоры об аннексии прошли утверждение в Совете Федерации, и 5 октября законы о признании их территориями России подписал Владимир Путин. Большая часть мирового сообщества отказалась признавать эти законы. На данный момент единственной страной, заявившей о признании оккупированных украинских территорий частью России, стала КНДР.
  • Южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи попали под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония считает их незаконно присоединёнными к СССР и, позже, правопреемнице СССР России. Россия официально признаёт эти территории своей неотъемлемой частью. При этом стороны формально не прекратили диалог о заключении мирного договора.

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