Украинский суд приговорил российского танкиста к 8,5 годам колонии

Суд в Украине приговорил командира танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии России к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, признав его виновным в нарушении обычаев войны.

По версии украинской прокуратуры, российский танкист, имя которого не называется, 24 февраля пересёк государственную границу Украины с территории Беларуси в составе танкового экипажа "с целью вооружённого захвата Чернигова". В начале марта он напал на жителя села Халявин и, угрожая убийством, ограбил его. Спустя несколько дней военнослужащий попал в плен. Признал ли он вину в предъявленных ему преступлениях - не сообщается.

Приговор командиру танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады - не первый случай суда над российскими военнослужащими, попавшими в плен к украинским войскам. Первый такой прецедент был зафиксирован в мае, когда суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку, признав его виновным в убийстве мирного жителя. Шишимарин признал вину, после чего апелляционный суд изменил ему наказание на 15 лет лишения свободы.

В августе украинский суд приговорил российского танкиста Михаила Куликова к 10 годам лишения свободы, признав его виновным в обстреле жилого дома в Чернинове. Куликов также признал вину.

В свою очередь в плену у российских военных и пророссийских сепаратистов Донбасса находятся больше тысячи украинских солдат, защищавших Мариуполь. Немалая часть из них служила в полку "Азов". В России подразделение признано террористической организацией и запрещено, потенциально это может означать, что российские власти могут преследовать военнослужащих полка как террористов. Власти так называемой "Донецкой народной республики" планируют организовать над пленными азовцами публичный трибунал.

При этом 29 июля около 50 военнопленных из числа защитников Мариуполя погибли при взрыве в колонии города Еленовка Донецкой области, в которой они содержались. В Минобороны РФ заявили, что пленные подверглись обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Украинские власти утверждают, что колония была взорвана российскими военными с целью скрыть следы пыток и убийств солдат противника.