Украинский суд вынес приговор митрополиту УПЦ

Суд в Украине приговорил к трём годам лишения свободы с испытательным сроком в два года митрополита Украинской православной церкви. 62-летний Иоасаф (Губень), викарий Киевской епархии, признан виновным в нарушении равноправия граждан, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила Служба безопасности Украины.

Губень — первый осуждённый иерарх УПЦ. После полномасштабного вторжения России в Украину украинские власти обвиняют церковь в пособничестве Москве, её храмы закрываются, священники и епископы обвиняются в работе на Кремль. Представители церкви эти обвинения отрицают. УПЦ объявила о независимости от Русской православной церкви, в которую входила на правах самоуправления.

Служба безопасности Украины утверждает, что Иоасаф и ещё один обвиняемый по делу из клира УПЦ, организовали раздачу в церквях "враждебной пропагандистской литературы". Обвиняемые, как заявляет спецслужба, "публично восхваляли захват части территории Украины" и “"раздували" межрелигиозную вражду”. УПЦ заявляет, что Иоасаф "входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла", с которым "координировал подрывную деятельность против Украины".

Утверждается, что митрополит признал вину. Приговором суда ему на год запрещено занимать должности руководителей религиозных управлений и церковных епархий.