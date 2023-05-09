Тростянецкий районный суд Сумской области заочно приговорил российских военнослужащих Петра Смирнова и Айнура Мухаметжанова к 11 годам лишения свободы за обстрел городской больницы Тростянца 18 марта 2022 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области. Согласно документам российской армии, один из обвиняемых пропал без вести за три дня до совершения преступления, за которое его осудили.

Согласно приговору, Смирнов, командовавший танком младший сержант 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, отдал приказ обстрелять городскую больницу Тростянца во время вторжения в Украину. Его приказ выполнил рядовой Мухаметжанов, занимающий должность наводчика-оператора.

Позиция обвиняемых по этому делу неизвестна. Смирнов пропал без вести в начале вторжения в Украину, — писала казанская газета "БИЗНЕС Online". В последний раз он связывался с семьёй 7 марта 2022 года, позже военные брали у членов семьи образцы ДНК, которые могли бы понадобиться для опознания сержанта.

В распоряжении редакции есть приказ войсковой части, в котором говорится, что 15 марта марта 2022 года Смирнова не смогло найти его командование. В 2023 году семье военного звонили с неизвестного номера и заявляли, что н находится в плену, и будет убит, если за него не будет заплачен выход, рассказывает издание. Несколько человек, перечисленных в одном приказе со Смирновым, позже оказались погибшими, пишет газета.