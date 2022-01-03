Украинский журналист Роман Цимбалюк уехал из России

Украинский журналист, корреспондент агентства УНИАН в Роман Цимбалюк покинул Россию в связи с участившимися угрозами его личной безопасности. Он рассказал об этом телеканалу "Громадске". По словам журналиста, он получил много сигналов, предупреждающих его о том, что власти России, как он выразился, "взялись за него". "За последние два месяца все топовые фигуры "российских информвойск" предсказывали мне различные проблемы", рассказал журналист в интервью украинскому телеканалу. "Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю..."



Цимбалюк сказал, что никогда не собирался оставаться в России, поэтому если он туда не вернется, то его это устроит.



21 марта 2017 года московские полицейские впервые задержали его, но через несколько часов отпустили, пишет издание "Лiга.Новини". 18 ноября 2021 года он был внесён в топ-20 самых популярных украинских блогеров.

В минувшем декабре стало известно, что российские власти стали давить на Цимбалюка, мешая ему заниматься профессиональной деятельностью и ущемляя его права на свободу выражения мнения. Никаких официальных уведомлений он при этом не получал.

Московская прокуратура 24 декабря 2021 года отменила вызов украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката журналиста Николая Полозова.

Адвокат рассказал, что приехал в прокуратуру Центрального административного округа, однако кабинет, в который ему нужно было явиться, был закрыт. "Ни одного из помощников прокурора не оказалось. А коллега из соседнего кабинета, другой прокурор, сказал, что отсутствует прокурор, они знают о вызове, однако вызов был отозван несколько дней назад", – сообщил Полозов.

Он также подчеркнул, что ни его, ни самого Цимбалюка об отмене вызова не уведомили. Полозов отказался отвечать на вопрос о том, находится ли Цимбалюк в Москве или в Киеве, объяснив это интересами безопасности.