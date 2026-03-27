Украинского студента обманом привлекли к съёмке акции в Вильнюсе

Выдававшая себя за представителя "Новой газеты Европа" женщина наняла украинского студента для съёмок акции по случаю Дня воли в Вильнюсе, узнала белорусская служба Радио Свобода. Кадры из этих видео позже появились в репортаже Романа Протасевича на белорусском государственном телеканале СТВ.

"Лица фиксируются, маршруты складываются, связи читаются", – заявил Протасевич, пригрозив участникам акции уголовными делами и конфискацией имущества. По его словам, белорусские правоохранительные органы "получали картинку в режиме реального времени с собственных скрытых камер".

Следственный комитет Беларуси ранее пригрозил белорусам за рубежом уголовным преследованием и конфискацией имущества за участие в акциях в честь Дня воли. В ведомстве заявили, что День воли - 25 марта, годовщина провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году - используется "экстремистскими формированиями и их зарубежными кураторами для дискредитации" Беларуси на международной арене.

В День воли представители белорусской диаспоры за рубежом проводят акции, на которых звучит критика режима Александра Лукашенко.

Белорусские журналисты установили личности людей, которые снимали на видео акцию в столице Литвы. Это были 19-летний житель Донецкой области Николай Богатырь, его подруга и друг.

Богатырь живет в Литве с 2022 года и дистанционно учится в одном из украинских университетов. Он рассказал белорусской службе Радио Свобода, что снять участников акции ему предложила женщина по имени Илона, с которой он познакомился в игре Dota. Она утверждала, что кадры заказала некая Ирина из "Новой газеты Европа". Это не первый случай, когда неизвестные лица, которые выдают себя за редакторов "Новой газеты Европа", нанимают людей, чтобы взять интервью у белорусских политиков.

"Я погуглил, что такое "Новая газета Европа". Я посмотрел и увидел, что это хорошее СМИ, что есть редактор Ирина, почему бы не попробовать? Тем более они обещали 70 долларов", – рассказал студент. По его словам, он взял с собой подругу – студентку Европейского гуманитарного университета, а вечером к ним присоединился его друг. Студент извинился за свои действия, отметив, что не предполагал, что в действительности его обманывают, пишет "Настоящее Время".