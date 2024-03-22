Украинскому пленному ужесточили в РФ приговор до пожизненного

Российский 1-й апелляционный суд общей юрисдикции ужесточил приговор украинcкому военнослужащему Денису Рашпле, назначив ему пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба суда, внимание на приговор обратила "Медиазона".

Приговор 25-летнему водителю 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вынес суд в оккупированном Донецке. Подконтрольный России верховный суд так называемой "ДНР" назначил ему 22 года колонии строгого режима по обвинению в убийстве нескольких человек по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, а также в покушении на такое убийство.

В основе обвинения утверждения о том, что Рашпля с 28 февраля по 9 апреля 2022 года, во время осады Мариуполя Россией, "исполняя преступные приказы командиров, расстрелял из автомата 25 граждан", из которых 16 человек, как утверждается, погибли, а девять выжили. Утверждалось, что, попав в плен, Рашпля написал явку с повинной.

Украина не признаёт юрисдикции российских судов в Донецкой области и протестует против судов над её попавшими в плен военнослужащими, называя их нарушением Третьей Женевской конвенции об обращении с пленными. Всего подконтрольные России суды в непрозрачных процессах осудили десятки украинских военных по обвинениям в убийстве жителей украинских же регионов во время войны.