Правозащитник Буткевич заявил, что признал вину под угрозой пыток

Верховный суд России оставил приговор украинскому правозащитнику Максиму Буткевичу без изменений: 13 лет колонии. Об этом передаёт "Медиазона" из зала суда.

На заседании суда Буткевич рассказал, что признал вину под угрозой пыток. "С одной стороны, мне было сказано, что если я соглашусь, то после осуждения меня в сжатые сроки поменяют на осуждённого военнопленного ВС РФ. В качестве других аргументов мне было объяснено, что в случае отказа я буду подвергнут различным методам физического воздействия. Некоторые [методы] мне были продемонстрированы", – сказал Буткевич.

Правозащитник, вступивший в ряды ВСУ после российского вторжения в Украину, попал в плен и был осуждён в марте 2023 года. Суд признал его виновным в стрельбе из гранатомёта по жилому дому в Северодонецке. Издание "Граты" тогда сообщало, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве, а в зону боевых действий прибыл только спустя десять дней.

Во время сегодняшней кассации адвокат Буткевича попросил приложить к делу биллинг телефона правозащитника и опрос француженки. Оба документа доказывают, что Буткевич в момент вменяемых ему действий находился в Киеве. Суд отказался приложить их к делу, так как это "не в его компетенции".

Адвокат отметил, что суд признал Буткевича виновным только на основании его самооговора, других экспертиз и доказательств в деле нет.

Правозащитная организация Amnesty International считает обвинения против Буткевича сфабрикованными и связывает их с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность.