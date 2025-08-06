Украинцы объявили голодовку на границе между Россией и Грузией

Пятеро украинцев, которые застряли на контрольно-пропускном пункте меду Северной Осетией и Грузией, объявили голодовку. Так они протестуют против "незаконных действий грузинских пограничников".

Сайт Эхо Кавказа опубликовал заявление одного из участников голодовки Сергея Ларко, который находится на границе уже около месяца.

Как утверждает Ларко, 21 июня 2025 года он был депортирован из России, а по прибытии в Грузию у него якобы изъяли паспорт и собрали биометрические данные без законных оснований.

"Меня поместили в нечеловеческие условия в подвале КПП "Дариали" вместе с 97 людьми, среди которых есть больные ВИЧ и туберкулезом. Мне отказано в выезде из Грузии, подаче заявления на убежище, юридической помощи и в возможности обжаловать задержание", — говорится в Ларко.

Голодающие требуют допустить к ним украинского консула, разъяснить причины их задержания, предоставить возможность покинуть территорию Грузии или подать ходатайство о международной защите, провести медицинское обследование и прекратить, как они утверждают, незаконное содержание под стражей.

По словам участников, протест будет продолжаться до выполнения всех выдвинутых требований. По данным Украинской службы Радио Свобода, сейчас в буферной зоне находятся более ста граждан Украины.

Ранее сайт Кавказ.Реалии рассказывал о положении на границе Северной Осетии и Грузии украинских граждан — похищенных с занятых российской армией территорий Украины или освободившихся после окончания тюремного срока в России. Из-за сложностей с документами они неделями ждут разрешения пересечь границу в подвале в нейтральной зоне.

Власти Грузии заявляют, что большинство из задержанных украинцев имели судимость по делам об особо тяжких преступлениях, не располагают необходимыми документами для пересечения границы, а их допуск на территорию страны "представляет угрозу".

3 августа украинский Центр противодействия дезинформации опроверг распространённую Москвой информацию об отказе Украины принимать 90 своих граждан с грузинской границы. В Киеве заявили, что украинская сторона системно работает над возвращением граждан — при условии наличия подтвержденного гражданства.