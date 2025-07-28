В Тбилиси прошли акции протеста против приехавших на чемпионат мира российских фехтовальщиков. На выходных протестующие собрались у отеля, где проживают спортсмены, и у Дворца спорта, где проходит турнир. Участники взрывали петарды и сожгли как минимум один российский флаг, сообщают местные СМИ.

У здания дворца спорта активисты вышли с плакатами "Россия — террористическое государство" и "Нет медалям на массовыми захоронениями". У отеля — “Русские свиньи, здесь вам не рады! Сегодня фейерверк, а завтра будут „Грады“". Несколько человек проводили пикеты у места проведения турнира, трое — декламировали лозунги во время поединков с участием российских саблисток, их вывела из зала охрана и полиция.

Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии отреагировала на протесты, назвав их "очередным русофобским выпадом" с целью "мобилизации сторонников радикальных сил и подрыва престижа Тбилиси как стороны-организатора". Замглавы комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев потребовал от Международной федерации фехтования отреагировать на произошедшее.

Российские фехтовальщики выступают на турнире в Тбилиси в нейтральном статусе. До соревнований впервые были допущены команды, раньше игроков допускали только индивидуально. Критики указывают на то, что у большинства российских участников есть воинские или специальные звания, так как они выступали за спортивные клубы, связанные с силовыми ведомствами, они считают, что это нарушает нейтральный статус спортсменов.

Федерация фехтования Украиныназвала участие российских спортсменов в турнире "плевком в лицо" украинским спортсменам. В июле 338 спортсменов подписались под открытым письмом к Международной федерации с требованием пересмотреть решение о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси. 130 подписантов предпочли сохранить анонимность, 49 представляют Украину, 18 Польшу, 14 — Германию.