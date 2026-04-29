Украину атаковал 171 беспилотник. Есть пострадавшие

В ночь на 29 апреля российские войска атаковали несколько областей Украины. Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, был выпущен 171 беспилотник, из них 154 были нейтрализованы.

Массированной атаке подверглась Одесская область: повреждены больница и жилые дома, возник пожар в Дунайском биосферном заповеднике. Как сообщает глава областной администрации Олег Кипер, пострадали два человека: 47-летний мужчина и 56-летняя женщина.

Районная больница получила значительные повреждения: в частности, полностью разрушено приемное отделение. Кипер добавил, что на момент атаки медицинский персонал и пациенты находились в укрытии.

Ночью беспилотники также атаковали Харьков и пригород. По данным областной прокуратуры, пострадали шесть человек. В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки.

В Сумской области атаке подверглась Шосткинская община. "Прицельно били по домам, где живут гражданские жители. В результате атаки в жилом секторе поднялись масштабные пожары", – сообщил глава областной администрации Олег Григоров. По его данным, из-за отравления угарным газом погибла 65-летняя жительница одного из домов.