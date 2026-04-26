Украину атаковали 144 дрона. В Одессе повреждена портовая инфраструктура

В ночь на 26 апреля российские войска выпустили по Украине 144 беспилотника, из которых 124 были сбиты, сообщают Воздушные силы ВСУ. Одной из целей удара стала Одесса.

Как пишет в телеграм-канале вице-премьер украинского правительства Алексей Кулеба, в результате атаки повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, складские помещения, техническое оборудование, резервуары для хранения грузов, административные здания, а также грузовой транспорт. Зафиксировано повреждение гражданского судна под флагом Палау.

Глава областной администрации Олег Кипер сообщает об одном пострадавшем и публикует фотографии последствий удара.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям публикует снимки последствий российского удара по Днепропетровской области. Там пострадавших нет.