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Украину за 6 дней покинули более 835 тысяч человек

Украинские беженцы в Венгрии

Более 835 тысяч человек покинули Украину за последние шесть дней - с начала российского вооружённого вторжения.

Об этом сообщила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.

Смерть, разрушения, боль. Шестой день войны в Украине
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Смерть, разрушения, боль. Шестой день войны в Украине

1 марта в 8 утра по местному времени центр Харькова подвергся удару, погибли не менее 10 человек

По словам президента Польши Анджея Дуды, в страну прибыло, по оценкам, около 500 тысяч граждан Украины. Более 100 тысяч украинцев пересекли границы Венгрии, несколько десятков тысяч отправились в Молдову, Румынию и Словакию. Граждане Украины имеют право на безвизовый въезд в страны ЕС, поэтому их пропускают через границы беспрепятственно. Местные власти и неправительственные организации помогают найти для них ночлег, продукты питания, одежду. В ЕС звучат предложения о том, чтобы всем спасающимся от войны украинцам были даны права обратившихся за политубежищем - даже если формально они не будут подавать такого прошения.

28 февраля верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что общее количество беженцев в результате войны в Украине может достичь четырех миллионов человек.

По данным властей Украины, в результате боевых действий число погибших мирных жителей достигло 2 тысяч. Эти данные не могут быть подтверждены независимыми источниками.

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