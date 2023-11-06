"Укроборонпром" начал производство украинского аналога "Шахедов"

"Укроборонпром" начал серийное производство нового украинского дрона-камикадзе, который является аналогом иранских дронов "Шахед". Об этом заявил генеральный директор концерна Герман Сметанин в разговоре с "Экономической правдой".

По его словам, максимальная дальность боевого вылета нового беспилотника 1000 километров. Сметанин утверждает, что это значительно больше чем у иранских "Шахедов", которые использует российская армия в войне против Украины. "Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома".