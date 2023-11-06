"Укроборонпром" начал производство украинского аналога "Шахедов"

"Укроборонпром" начал серийное производство нового украинского дрона-камикадзе, который является аналогом иранских дронов "Шахед". Об этом заявил генеральный директор концерна Герман Сметанин в разговоре с "Экономической правдой".
По его словам, максимальная дальность боевого вылета нового беспилотника 1000 километров. Сметанин утверждает, что это значительно больше чем у иранских "Шахедов", которые использует российская армия в войне против Украины. "Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома".
- Ударные беспилотники "Шахед", которые в России обозначают как "Герань-2", начали использоваться на фронте в конце прошлого года. Иран отрицал их поставки, но впоследствии заявил, что поставил России их небольшую партию ещё до 24 февраля 2022 года. В нынешнем году сборка беспилотников была налажена в городе Елабуга (Татарстан). По имеющимся данным, для ударов по Украине только за последние три месяца было использовано более 600 таких дронов.
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