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Уличным музыкантам запретили шуметь в центре Петербурга

Власти Петербурга утвердили список мест, где могут выступать уличные музыканты. В центре города таких локаций всего 12. Концерты надо согласовывать заранее.

Также чиновники утвердили критерии зон для выступления. Все площадки делятся на три вида:

  • "Тихие" - нельзя использовать звукоусиливающую аппаратуру и играть на ударных инструментах;
  • "Умеренные" - можно использовать аппаратуру мощностью до 500 Вт и барабаны;
  • "Громкие", где можно использовать мощное оборудование и ударные инструменты.

При этом "громкое" место всего одно - Таврический сад.

Подавать заявку на выступление надо не раньше 20 и не позже 10 дней до его даты. Период выступлений может длиться не более 30 дней, а без усиливающей аппаратуры - не более 14. Музыканты могут проводить концерты в одном и том же месте не ранее чем через месяц после первого выступления.

Выступать можно будет с 9 до 22 часов в будние дни и с 12 часов до 22 часов - по выходным.

За нарушение предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

  • В декабре 2022 года Заксобрание Петербурга приняло законопроект об уличных музыкантах - артистам запретили выступать без согласования с властями. Согласно документу, в выступлениях музыкантов не должно быть мата, призывов к экстремизму, насилию и жестокости, употреблению алкоголя и наркотиков, а также пропаганды войны.
  • Музыканты критиковали законопроект, поскольку новые правила позволяют чиновникам отказывать артистам в выступлении. Против выступили депутаты "Яблока", КПРФ и "Справедливой России". Они допустили, что закон может привести к злоупотреблениям и несправедливому применению.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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