Уличным музыкантам запретили шуметь в центре Петербурга

Власти Петербурга утвердили список мест, где могут выступать уличные музыканты. В центре города таких локаций всего 12. Концерты надо согласовывать заранее.

Также чиновники утвердили критерии зон для выступления. Все площадки делятся на три вида:

"Тихие" - нельзя использовать звукоусиливающую аппаратуру и играть на ударных инструментах;

"Умеренные" - можно использовать аппаратуру мощностью до 500 Вт и барабаны;

"Громкие", где можно использовать мощное оборудование и ударные инструменты.

При этом "громкое" место всего одно - Таврический сад.

Подавать заявку на выступление надо не раньше 20 и не позже 10 дней до его даты. Период выступлений может длиться не более 30 дней, а без усиливающей аппаратуры - не более 14. Музыканты могут проводить концерты в одном и том же месте не ранее чем через месяц после первого выступления.

Выступать можно будет с 9 до 22 часов в будние дни и с 12 часов до 22 часов - по выходным.

За нарушение предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.