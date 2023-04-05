Уличным музыкантам запретили шуметь в центре Петербурга

Власти Петербурга утвердили список мест, где могут выступать уличные музыканты. В центре города таких локаций всего 12. Концерты надо согласовывать заранее.
Также чиновники утвердили критерии зон для выступления. Все площадки делятся на три вида:
- "Тихие" - нельзя использовать звукоусиливающую аппаратуру и играть на ударных инструментах;
- "Умеренные" - можно использовать аппаратуру мощностью до 500 Вт и барабаны;
- "Громкие", где можно использовать мощное оборудование и ударные инструменты.
При этом "громкое" место всего одно - Таврический сад.
Подавать заявку на выступление надо не раньше 20 и не позже 10 дней до его даты. Период выступлений может длиться не более 30 дней, а без усиливающей аппаратуры - не более 14. Музыканты могут проводить концерты в одном и том же месте не ранее чем через месяц после первого выступления.
Выступать можно будет с 9 до 22 часов в будние дни и с 12 часов до 22 часов - по выходным.
За нарушение предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.
- В декабре 2022 года Заксобрание Петербурга приняло законопроект об уличных музыкантах - артистам запретили выступать без согласования с властями. Согласно документу, в выступлениях музыкантов не должно быть мата, призывов к экстремизму, насилию и жестокости, употреблению алкоголя и наркотиков, а также пропаганды войны.
- Музыканты критиковали законопроект, поскольку новые правила позволяют чиновникам отказывать артистам в выступлении. Против выступили депутаты "Яблока", КПРФ и "Справедливой России". Они допустили, что закон может привести к злоупотреблениям и несправедливому применению.
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