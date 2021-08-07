Умер академик РАН, физик-ядерщик Юрий Трутнев

Академик РАН, физик-ядерщик Юрий Трутнев умер 6 августа в Сарове на 94 году жизни, сообщил сайт госкорпорации Росатом. Он был одним из создателей советского термоядерного оружия и одним из руководителей российской военной атомной программы.

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Трутнев в 1951 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета, с этого года и до смерти работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове. Уже через 4 года после окончания учёбы был награждён высшей советской наградой — орденом Ленина.

Работал в команде академика Андрея Сахарова. Участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы. Позже — в создании самой мощной в истории термоядерной "Царь-бомбы". За это, по представлению Сахарова, был в 1961 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В 2017 году, рассказывая об участии в военной программе, высказывал точку зрения, что "зло можно победить только злом". Рассказывая о Сахарове, Трутнев говорил, что ему "не нравилось", что академик занялся общественной деятельностью: "мы фактически теряли его как физика и учителя".

Трутнев — один из авторов проекта советских промышленных термоядерных взрывов. Предполагалось, что использование ядерных зарядов позволит относительно небольшими средствами создать резервуары для орошения сельскохозяйственных земель, и увеличить добычу нефти и газа. В реальности десятки проведённых взрывов привели к масштабному радиоактивному загрязнению территорий в России, Казахстане и других бывших советских республиках.