Умер актёр О.Джей Симпсон, которого обвиняли в двойном убийстве

Умер бывший игрок в американский футбол и актёр Голливуда О.Джей Симпсон, известный, в том числе, по резонансному делу об убийстве его бывшей жены и её друга в 1994 году.

Симпсон умер 10 апреля в возрасте 76 лет. Его семья сообщила в официальном аккаунте спортсмена в соцсети Х, что причиной смерти стал рак простаты. Адвокат Симпсона подтвердил, что он умер в Лас-Вегасе.

Благодаря футболу и шоу-бизнесу О.Джей Симпсон заработал славу, богатство и восхищение, но всё навсегда для него изменилось после убийства ножом его бывшей жены Николь Браун Симсон и её близкого друга Рональда Голдмана, отмечает Associated Press.

Против Симпсона было выдвинуто обвинение в двойном убийстве. Процесс транслировался по телевидению на всю страну. И хотя он был оправдан, его позднее признали виновным в этом убийстве по гражданскому иску, обязав выплатить семьям жертв 33,5 миллиона долларов.

В 2017 году О.Джей Симпсон был освобождён из тюрьмы, отсидев 9 лет из 33-летнего срока за вооружённое ограбление и похищение людей.