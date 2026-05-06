Умер американский бизнесмен Тед Тёрнер, основатель CNN

Основатель медиакомпании и круглосуточного телеканала CNN Тед Тёрнер, продюсер, филантроп и бывший муж актрисы Джейн Фонды, скончался 6 мая 2026 года в возрасте 87 лет. О смерти бизнесмена сообщил сам телеканал.

В некрологах его называют "революционером в мире медиа", создавшим концепцию круглосуточного новостного вещания. Также отмечается его вклад в благотворительность, включая пожертвование 1 миллиарда долларов ООН. По оценке журнала Forbes, его состояние в 2026 году составляло 2,8 миллиарда долларов.

В последнее время он жил на своем ранчо в Монтане, где вел уединенный образ жизни. По словам близких, в последние годы Тед Тёрнер боролся с деменцией с тельцами Леви, прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием, о котором он сам публично объявил в 2018 году.