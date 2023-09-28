Британский актёр ирландского происхождения сэр Майкл Гэмбон умер на 83 году жизни в больнице от последствий пневмонии, сообщила его семья. Он был легендой театральной сцены страны, но за её пределами больше всего был известен как исполнитель роли директора волшебной школы "Хогвартс" Альбус Дамблдор в серии фильмов про Гарри Поттера.

Гэмбон — уроженец Дублина, протеже одного из самых востребованных британских актёров ХХ века Лоуренса Оливье. Ирландец был в первой труппе, нанятой Оливье в Королевский национальный театр в начале 1960-х. Он 13 раз номинировался на театральную премию Оливье, выиграв её три раза, рассказывает The Hollywood Reporter.

В начале 1970-х Гэмбон отказался от участия в прослушиваниях на роль Джеймса Бонда, где мог заменить Шона Коннери. В кино он получал награды только за роли в телесериалах. Однако он играл в нескольких известных голливудских фильмах: "Водной жизни Стива Зиссу" Уэса Андерсона, "Небесном капитане и мире будущего" Керри Конран, "Да здравствует Цезарь!" братьев Коэн (там он читал закадровый текст), "Сонной Лощине" Тима Бёртона.

Гэмбон заменил другого ирландца, умершего Ричарда Харриса, в роли Альбуса Дамблдора с третьего фильма серии: "Гарри Поттер и узник Азкабана" Альфонсо Куарона. Актёр, как сообщалось, принял роль с большим уважением к предшественнику, сохранив у Дамблдора следы ирландского акцента, от которого сам избавился за время игры в театре.