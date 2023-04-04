Bloomberg узнал о сериале про Гарри Поттера от HBO

Компания Warner Bros. Discovery ведёт переговоры о съёмках сериала по книгам о Гарри Поттере с их автором Джоан Роулинг. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

По словам собеседников агентства, сделка близка к завершению. По каждой из семи книг планируется снять отдельный сезон. Ожидается, что Роулинг будет участвовать в работе над сериалом, чтобы гарантировать его аутентичность. При этом она не будет руководить процессом или выступать в качестве основной создательницы сериала, говорят источники. Съёмками сериала займётся HBO – дочерняя компания Warner Bros. Discovery.

Ранее Warner Bros. сняла восемь фильмов по книгам о Гарри Поттере. По данным Box Office Mojo, они собрали более 7,7 миллиарда долларов в мировом прокате.

Серия книг о Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1997 году, стала бестселлером всех времён. Книги были переведены на 85 языков и проданы тиражом 600 миллионов экземпляров, по данным американского издательства Scholastic Corp.