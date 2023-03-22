Умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров

Бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров умер на 71 году жизни, сообщил газете "Ведомости" его бывший заместитель Леонид Ивлев. Неделю назад Чурову была сделана операция после обширного инфаркта. Во время его работы ЦИК регулярно обвиняли в потворстве массовым фальсификациям на выборах всех уровней, его отставка была одним из основных требований массовых митингов оппозиции в Москве после выборов в Госдуму в 2011-2012 годах.

Чуров — по образованию физик и журналист, работал по обеим специальностям в Ленинграде. Во время демократических реформ в СССР был избран в состав Ленсовета, откуда перешёл в мэрию. Там он оказался в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, пять лет работав под началом будущего президента Владимира Путина.

Чуров был основным рассказчиком об этом периоде жизни в первой авторизованной биографии президентом, вышедшей вскоре после его избрания,— книге "От первого лица". Он был одним из организаторов важного для Путина празднования 300-летия Санкт-Петербурга в 2003 году. Вскоре после этого он был избран в Госдуму от ЛДПР. В 2007 году Чурова, по партийной квоте, назначили в ЦИК. Он сразу возглавил комиссию. Одним из первых громких его высказываний на посту стал сформулированный им "Первый закон Чурова": "Путин всегда прав".

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