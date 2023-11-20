Умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев.

Тулеев руководил Кемеровской областью более 20 лет. На пост главы региона его впервые назначил ещё первый президент России Борис Ельцин в июле 1997 года. Как написал Цивилёв, Тулеев возглавил Кузбасс, "когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести регион из кризиса".

Аман Тулеев досрочно подал в отставку весной 2018 года в связи с пожаром в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Тогда погибли 60 человек, в их числе 37 детей. Отставки Тулеева требовали на стихийных митингах жители Кемерова. Тулеев отказался приезжать на место трагедии и общаться с родственниками погибших. Глава Кузбасса извинился за гибель людей только перед приехавшим в регион Владимиром Путиным, а митингующих назвал "бузотёрами".

После отставки он стал депутатом Кемеровского областного совета, а затем получил должность его председателя. В 2018 году Тулеев был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования. В годовщину трагедии бывший губернатор публиковал посты, предполагая, что причиной пожара в "Зимней вишне" стал поджог.