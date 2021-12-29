Умер бывший лидер большинства в Сенате США демократ Гарри Рид

В США в возрасте 82-х лет скончался бывший сенатор Гарри Рид. Об этом сообщил нынешний лидер сенатского большинства Чак Шумер.

По его словам, у Рида был рак поджелудочной железы. О долгой борьбе политика с этой болезнью сообщила и его вдова Ландра, передаёт Reuters.

"Гарри Рид был одним из самых удивительных людей, которых я когда-либо встречал. Его больше нет, но он будет сопровождать многих из нас в Сенате каждый божий день", - сказал Шумер.

Член Демократической партии США из штата Невада Рид заседал в Сенате с 1987 по 2017 год. С 2007 по 2015 включительно он был лидером большинства в этой палате Конгресса, охватив два последних года президентства Джорджа Буша-младшего и шесть лет пребывания на посту главы Белого дома Барака Обамы.

В период президентства Обамы Гарри Рид содействовал принятию закона о доступном медицинском обслуживании, одной из крупнейших реформ системы здравоохранения США за десятилетия. Он также сыграл немалую роль в усилиях по стимулированию и реформированию американской финансовой системы после кризиса 2008 года.