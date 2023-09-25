Умер бывший министр экономики Евгений Ясин

Бывший министр экономики России, создатель Высшей школы экономики Евгений Ясин умер на 90-м году жизни. Он был известен как один из ведущих идеологов перехода плановой экономики к рынку в постсоветской России.

Ясин родился в Одессе, окончил Одесский гидротехнический институт, а затем экономический факультет МГУ. До 1989 года занимался наукой, после стал заведующим отделом госкомиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР, рассказывает "Интерфакс".

В 1991 году он вошел в Научно-промышленный союз СССР, ставший впоследствии Российским союзом промышленников и предпринимателей — основной организацией, лоббирующей интересы крупного промышленного бизнеса в стране.

Министром экономики он был с 1994 по 1997 год, затем еще больше года он был министром без портфеля по экономическим вопросам и инвестициям.

Ясин с 2018 года входил в президентский Совет по правам человека, с 2000 по 2019 года руководил фондом "Либеральная миссия", входил в федеральный политсовет либеральной партии "Союз правых сил", был членом Общественной палаты.

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