За что они борются?

Что хотят сделать кандидаты на пост президента России? Грудинин - за сталинский неонэп, национализацию банков и высокий подоходный налог. Путин - за стабильность и повышение прожиточного минимума. Титов - за льготы бизнесу и амнистию тем предпринимателям, которые вынуждены были уехать из России. Собчак - за либерализацию всего и вся и крымский референдум. Явлинский - за "дома и дороги" и референдум в Крыму. Другие кандидаты - за все хорошее. Не допущенный к выборам Алексей Навальный - за то, чтобы госкомпании наполнили Пенсионный фонд и за настоящую борьбу с коррупцией.

За что наказаны 8 годами заключения Алексей Улюкаев и Никита Белых? Это часть борьбы с коррупцией, затронувшей руководство Дагестана, Мари-Эл, Удмуртии, Коми, Сахалина или целевая предвыборная акция против "системных либералов"?

Что происходит с экономикой России на самом деле и чего можно ожидать после переназначения Владимира Путина? Обсуждаем с научным руководителем НИУ-ВШЭ, профессором, главой фонда "Либеральная миссия" Евгением Ясиным.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" - в 7 февраля в 19:05. Вопросы можно задать через Fb здесь на сайте Радио Свобода.