Умер бывший пресс-секретарь СК Владимир Маркин

В Москве умер бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Ему было 64 года. С 2007 по 2016 год он отвечал за взаимодействие ведомства с прессой, в том числе комментируя резонансные уголовные дела.

Маркин родился в 1956 году в Челябинске. Окончил факультет журналистики МГУ. Работал корреспондентом газеты "Вечерний Челябинск", на Всесоюзном радио и Центральном телевидении СССР, а затем в ВГТРК, продюсером на телеканалах НТВ и "Россия".

В 2012 году Маркин вступил в публичный конфликт премьер-министра Дмитрия Медведева, который назвал следователей "козлами" из-за раннего обыска в квартире режиссера Павла Костомарова. В тот же день Маркин написал, что комментарии Медведева оскорбили следователей и подорвали "авторитет всех правоохранительных органов страны", — напоминает "Медиазона".

В 2013 году Маркин ответил на критику методов работы службы заявлением, что СМИ и соцсети сообщают, что в ведомстве настал "1937 год". "На всякий случай выбегаешь в коридор, и даже в подвал один раз заглянул проверить — никаких бессудных расправ, пыточных стонов и палачей в кожанках даже в виде привидений. Вот и не знаешь, кому верить, — своим собственным глазам или именитым блогерам?" — цитирует его РБК.

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В 2016 году Маркин, незадолго до отставки из Следственного комитета в звании генерал-майора юстиции, выпустил книгу "Самые громкие преступления XXI века в России". СМИ тогда обвинили Маркина в плагиате. Журналисты "Новой газеты" и "Коммерсанта" обратили внимание, что в книге используются фрагменты их текстов без ссылки на источник. В итоге ответственность за публикацию этих отрывков взяло на себя издательство "Эксмо".

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