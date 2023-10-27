Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Кэцян

Бывший премьер Госсовета Китая – экс-глава правительства страны – Ли Кэцян умер в возрасте 68 лет в Шанхае, сообщило государственное агентство "Синьхуа".

Накануне, 26 октября, Ли Кэцян перенёс сердечный приступ, пишет агентство.

Ли Кэцян был премьером Госсовета десять лет – максимально возможные два срока. В марте 2023 года на этом посту Ли Кэцяна сменил Ли Цян.

Эксперты называли Ли Кэцяна последним технократом на высших постах партии. Его отставка знаменовала конец эпохи, когда главным критерием карьерного роста для чиновников были "опыт и эффективность, а не политическая лояльность Си Цзиньпину", считает Карл Минцнер – эксперт по китайскому законодательству и управлению из Фордхемского университета в Нью-Йорке.