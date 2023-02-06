Умер бывший премьер социалистической Чехословакии

В Чехии в возрасте 98 лет умер бывший глава правительства Чехословацкой социалистической республики Любомир Штроугал. Об этом сообщают чешские СМИ.

Штроугал, с 50-х годов бывший высокопоставленным функционером компартии Чехословакии, возглавлял правительство ЧССР с 1970 по 1988 годы, во времена так называемой нормализации - после ввода в страну советских войск, подавления "Пражской весны" и утверждения у власти лояльных СССР сил во главе с Густавом Гусаком. Штроугал считался технократом. После начала перестройки в СССР он попытался бороться за власть в Чехословакии, позиционируя себя как реформатора, однако консервативные силы в компартии добились его отставки с поста премьера. После так называемой Бархатной революции в 1989 году и отстранения компартии от власти ушёл из политики.

Против Штроугала было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с его деятельностью на посту министра внутренних дел в 1950-60-е годы. До суда они не дошли. Почти 30 лет он жил фактически в затворничестве в отдалённой горной деревне. Издал книгу мемуаров с крайне резкой критикой перестройки и Михаила Горбачёва.

Штроугал - один из последних остававшихся в живых глав правительств стран Варшавского договора. Бывшему премьер-министру СССР Николаю Рыжкову сейчас 93 года.