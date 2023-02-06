Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Умер бывший премьер социалистической Чехословакии

Плакат времен коммунистического режима в Чехословакии

В Чехии в возрасте 98 лет умер бывший глава правительства Чехословацкой социалистической республики Любомир Штроугал. Об этом сообщают чешские СМИ.

Штроугал, с 50-х годов бывший высокопоставленным функционером компартии Чехословакии, возглавлял правительство ЧССР с 1970 по 1988 годы, во времена так называемой нормализации - после ввода в страну советских войск, подавления "Пражской весны" и утверждения у власти лояльных СССР сил во главе с Густавом Гусаком. Штроугал считался технократом. После начала перестройки в СССР он попытался бороться за власть в Чехословакии, позиционируя себя как реформатора, однако консервативные силы в компартии добились его отставки с поста премьера. После так называемой Бархатной революции в 1989 году и отстранения компартии от власти ушёл из политики.

Против Штроугала было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с его деятельностью на посту министра внутренних дел в 1950-60-е годы. До суда они не дошли. Почти 30 лет он жил фактически в затворничестве в отдалённой горной деревне. Издал книгу мемуаров с крайне резкой критикой перестройки и Михаила Горбачёва.

Штроугал - один из последних остававшихся в живых глав правительств стран Варшавского договора. Бывшему премьер-министру СССР Николаю Рыжкову сейчас 93 года.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG